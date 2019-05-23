После блестяще проведённого группового турнира чемпионата мира (поочерёдно повержены - загибаем пальцы - Норвегия, Австрия, Чехия, Италия, Латвия, Швейцария и Швеция) сборная России готовится к своему первому матчу в плей-офф.

В 1/4 финала нашей команде будут противостоять американцы, занявшие в своей группе четвёртое место.

Национальная команда США стартовала с поражения от хозяев турнира - словаков, затем одержала четыре победы (одна - над финнами - состоялась в овертайме) и в финале групповой стадии проиграла канадцам.

Объективно наш состав заметно сильнее, так что мы имеем все основания рассчитывать на выход в полуфинал, где победителя будет ждать сильнейший в паре Финляндия - Швеция.

Начало матча - в 17:15 мск.