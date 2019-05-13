В понедельник вечером сборная России по хоккею проведет третий матч на чемпионате мира-2019. На этот раз подопечным Ильи Воробьева предстоит сыграть с по-настоящему грозным соперником - командой Чехии.

Российская сборная на этом мировом первенстве демонстрирует безупречный результат. В Братиславе команда Ильи Воробьева сначала переиграла Норвегию со счетом 5:2, а затем Австрию - 5:0.

Чехи, в свою очередь, тоже показали стопроцентный результат. В своем первом на ЧМ они одолели шведов (5:2), а во второй встрече норвежцев - 7:2. Таким образом, чешская сборная забросила на две шайбы больше, чем российская, поэтому опережает ее в турнирной таблице.

Сегодняшние соперники разыграют промежуточное первое место в группе B, которое может значительно повлиять на соперников по плей-офф.

Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира Россия уступила Чехии в овертайме - 3:4. Но слабо верится, что такой исход ждет нас и сегодня, ведь Илья Воробьев собрал сильнейших хоккеистов мира.

Онлайн-трансляция матча Россия - Чехия начнется 13 мая в 17:15 по московскому времени.