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Эволюцию героев "Игры престолов" показали в одном видео

Новости
    23.05.2019, 13:57
Текст:   Олег Усков

Внимание! Спойлер!

На официальном YouTube-канале "Игры престолов" опубликовано небольшое симпатичное видео, в котором некоторые основные персонажи важнейшего сериала современности рассказывают о том, какое влияние на них оказала работа на шоу.

Фото: kinopoisk.ru
Названы лучшая и худшая серии "Игры престолов"

Признавая, что ИП - ценная и изрядная часть их жизни. И благодарят ее создателей за предоставленную возможность. 

Кроме того, в ролике можно пронаблюдать взросление и возмужание ряда из них, в первую очередь - Брана Старка, ныне - короля Шести Королевств.

Плюс на экране Дейенерис, Санса и Арья Старк, Великанья Смерть и его несбывшаяся любовь - женщина-рыцарь Бриенна Тарт. С блеском в глазах заявляющая, что и помыслить не могла, что ее героиня так полюбится зрителям.  

Финальная, шестая серия восьмого сезона "Игры престолов" вышла 19 мая, вызвав не только шквальный огонь "мемасов" из всех орудий, но и более ощутимое негодование масс - петицию, призывающую переснять заключительный сезон саги.

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