Эволюцию героев "Игры престолов" показали в одном видео

На официальном YouTube-канале "Игры престолов" опубликовано небольшое симпатичное видео, в котором некоторые основные персонажи важнейшего сериала современности рассказывают о том, какое влияние на них оказала работа на шоу.

Признавая, что ИП - ценная и изрядная часть их жизни. И благодарят ее создателей за предоставленную возможность.

Кроме того, в ролике можно пронаблюдать взросление и возмужание ряда из них, в первую очередь - Брана Старка, ныне - короля Шести Королевств.

Плюс на экране Дейенерис, Санса и Арья Старк, Великанья Смерть и его несбывшаяся любовь - женщина-рыцарь Бриенна Тарт. С блеском в глазах заявляющая, что и помыслить не могла, что ее героиня так полюбится зрителям.

Финальная, шестая серия восьмого сезона "Игры престолов" вышла 19 мая, вызвав не только шквальный огонь "мемасов" из всех орудий, но и более ощутимое негодование масс - петицию, призывающую переснять заключительный сезон саги.