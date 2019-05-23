Власть
23.05.2019 17:00
Текст: Александр Ленин

Главы МИД РФ и Беларуси проведут переговоры в Москве

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Встреча состоится в Москве 27 мая. Руководители ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

Фото: Константин Завражин/РГ
Песков назвал одну из тем беседы Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС

"В ходе беседы состоится обсуждение широкого круга вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия, предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, особое внимание стороны уделят совместной работе в интеграционных форматах, среди которых Союзное государство, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

Видео: RT

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»