Главы МИД РФ и Беларуси проведут переговоры в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Встреча состоится в Москве 27 мая. Руководители ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

"В ходе беседы состоится обсуждение широкого круга вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия, предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, особое внимание стороны уделят совместной работе в интеграционных форматах, среди которых Союзное государство, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

Видео: RT