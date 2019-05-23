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23.05.2019 14:03
Рубрика: Экономика

Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает бессрочный нулевой НДС на авиаперевозки пассажиров и багажа в обход Москвы. Предполагается, что это сделает перелеты между регионами более доступными.

Согласно закону, который принят по инициативе кабмина, будет обнулен НДС на внутренние авиаперевозки, минуя московский авиаузел. В настоящее время на такие услуги действует ставка НДС в 10%. Налог не берут на полеты в Крым, Севастополь, Дальний Восток и Калининград.
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Правительство РФ предложило распространить льготные правила на все перелеты между городами РФ, минуя столичное воздушное пространство. Это позволит наладить прямое авиасообщение между регионами. Пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки должны быть расположены вне московского авиаузла. Тогда не нужно будет платить НДС.

Как объяснили в кабмине, нет цели прекратить полеты в главный город страны совсем. Дело в том, что зачастую, чтобы добраться с помощью авиатранспорта из одного субъекта в соседний, необходимо использовать авиаперелет через Москву, пояснил депутатам замминистра финансов РФ Илья Трунин. "Самолет летает не каждый день, либо в неудобное время, либо вообще не летает", - добавил он.

Вследствие принятия закона, как ожидается, прямые межрегиональные перевозки станут более выгодными, а снижение налоговой нагрузки на такие рейсы приведет к удешевлению авиабилетов.

Фото: iStock
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В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

При этом рейсы, выполняющиеся через московские аэропорты, по-прежнему будут облагаться НДС в размере 10%.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
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