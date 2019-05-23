Илья Воробьев: Без нервотрепки можно, если сидеть на диване

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором его команда обыграла США со счетом 4:3
США - первая команда, которая заставила играть до конца?
Илья Воробьев: Знаете, здесь все намного быстрее происходит. В том смысле, что уровень мастерства такой, что ребята из полумомента за полсекунды создать гол. Все очень быстро может поменяться. Мы видели это и в игре со шведами, и сейчас.
Что изменили американцы после первого периода?
Илья Воробьев: Они стали немножко накладывать смены, ждали и завершали контратаки. То, что мы и ожидали - ничего такого особенного.
Планировали такое мощное начало?
Илья Воробьев: План такой и был - Гусев выйдет и забьет первым (улыбается).
Когда вы брали видеопросмотр третьей шайбы американцев, сами верили, что судьи могут отменить гол?
Илья Воробьев: Мы не верили, поскольку не знали. Нам передали, что есть шанс. Мы посовещались и решили взять просмотр. Самое большое, что мы теряли - тайм-аут.
Сумели сдержать капитана американцев Кейна, как считаете?
Илья Воробьев: Самое главное, что мы выиграли. Он хороший хоккеист, без вопросов. Но самое важное - победа. Мы сделали еще один шажок, и не хотелось бы переходить на персоналии.
Новая схема плей-офф на чемпионатах мира и теперь непонятно, с кем играть дальше. Как вам она?
Илья Воробьев: Через день я вам дам ответ. Мы не выбираем соперника, это да.
Что нужно исправить перед полуфиналом?
Илья Воробьев: Есть что исправить. Все время хочется быть лучше и есть над чем работать. Но мы это оставим внутри команды.
Можно избежать такой нервотрепки, как в концовке сегодняшнего матча?
Илья Воробьев: Да. Если сидеть на софе и смотреть сериал какой-нибудь.