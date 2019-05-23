Кампания по выборам в Раду начнется 24 мая

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая, сообщает портал strana.ua.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, в четверг опубликован указ президента Украины о проведении досрочных парламентских выборов. Согласно процедуре, на следующий день, то есть 24 мая, должна начаться избирательная кампания. Слипачук также отметила, что ЦИК не имеет оснований останавливать подготовку к выборам. Депутаты обещали обжаловать указ президента в суде, однако "на текущий момент в судебных инстанциях жалоб не зарегистрировано".

Напомним, в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины, после чего последовало заявление о роспуске Верховной рады восьмого созыва. После консультаций с руководителями фракций Зеленский подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Накануне в Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы голосования и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов. Эти предложения депутаты не приняли.