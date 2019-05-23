Когда заработает сервис по выявлению на дорогах лишенных прав водителей

Новый сервис перспективной платформы "Автодата" поможет выявлять людей, продолжающих управлять автомобилями после лишения водительских прав. Об этом "Российской газете" рассказал пресс-секретарь Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Ярослав Федосеев.

"К сожалению, в нашей стране многие автолюбители даже после того, как их лишили за какое-то правонарушение водительских удостоверений, продолжают свободно ездить. Наш сервис позволит найти нарушителя и обратить на него внимание сотрудников МВД", - пояснил он.

Так, некоторые автомобилисты-лишенцы специально соблюдают все правила, чтобы не привлекать внимание автоинспекторов, и так ездят месяцами и годами. А другие же, будучи лишенными прав за пьяную езду, приняв на грудь, вновь садятся за руль. И такие отморозки зачастую становятся виновниками смертельных ДТП.

"При условии, что водитель не нарушает ПДД, вероятность его остановки в городе примерно равняется нулю. Это "правило" распространяется и на водителей, лишенных прав. Удостоверение отобрали, а он продолжает ездить, зная, что его не поймают, если он едет в общем потоке, соблюдая скорость. Сервис платформы "Автодата" позволит найти нарушителя и обратить на него внимание сотрудников МВД", - отметил Федосеев.

По словам Ярослава Федосеева, подобный сервис может появиться в России в 2021 году.

Представитель "Автонета" пояснил, что определять возможное место нахождения водителей, лишенных водительских прав, станут через операторов телематических и сервисных платформ, камеры фото- и видеофиксации, а также используя данные об административных нарушениях ГИБДД.

"Анализ данных ГИБДД по административным делам позволит выявить идентификационные номера транспортных средств, владельцы которых лишены водительских удостоверений, и затем по данным координат определить места их вероятных перемещений. Результатом станет актуальный список интересующих автомобилей с указанием района их вероятного появления", - разъяснил представитель компании, добавив, что обработка данных будет включать в себя их кластеризацию.

Проще говоря, будут систематизированы данные о лишённых прав водителях и об их автомобилях. С помощью камер видеонаблюдения такие машины будут в режиме онлайн находиться, а информация передаваться дорожным полицейским. Тогда сотрудник ГИБДД сможет проверить, не катается ли за рулем ранее лишенный прав автолюбитель.

На уточняющий вопрос корреспондента "РГ" о том, а как быть, если лишенный прав водитель передаст право управления родственнику или другу, Ярослав Федосеев ответил, что главная задача сервиса - привлечь внимание автоинспекторов к автомобилям, чьи владельцы лишены прав управления им. А разобраться, кто именно управляет автомобилем, принадлежащем лишенному прав гражданину, по его словам, можно будет на месте.

Потенциальным потребителем данного сервиса, по словам представителя компании, может стать МВД или ГИБДД России.

Ранее пресс-центр МВД России подтвердил разработку единой базы данных, в которой будут содержаться сведения о злостных нарушителях правил дорожного движения, в том числе о лишенных водительских прав. Такая база данных находится сейчас в стадии проработки.

Справка "РГ"

Система "Автодата" станет российской сервисной навигационно-телематической платформой, обеспечивающей формирование массива статистических и аналитических данных о колесных транспортных средствах, дорожной инфраструктуре и иной информации в транспортной сфере, в т.ч. связанной с логистикой людей и вещей. Платформа будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данных уже существующих цифровых систем. Это данные о физиологическом состоянии человека, эксплуатации автомобиля, внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования и так далее.

Создание платформы позволит сформировать массив "больших" данных автотранспортной сферы с момента выпуска в обращение до утилизации автомобиля, включая данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой, а также создаст цифровую среду для поддержки движения транспорта с различными степенями автоматизации по дорогам общего пользования. Предполагается внедрение платформы на федеральном уровне.

Как Вам это?

Алексей Шипулин, вице-президент по развитию телематики Meta System:

- Сегодня не вызывает сомнения, что будущее за глобальными платформами, агрегирующими различные данные и позволяющими работать с ними. Но эта инициатива выглядит мало реалистичной и сложной с точки зрения её реализации на практике. Данные принадлежат водителю, и это уже однозначно подтверждено в Европе. В России пока этот вопрос находится в стадии обсуждения, но, скорее всего, будет определен аналогичным образом. Необходимо понимать, что группа лишённых прав автолюбителей не составляет настолько большого количества в стране, чтобы ради них создавать такой глобальный проект. Затем, данные о физиологическом состоянии человека в автомобиле собирать без дополнительного оснащения невозможно. Сейчас это не реализовано в штатном телематическом оборудовании и для внедрения требуется большая финансовая поддержка. Кроме того, человек может пересесть со своего автомобиля, например, на каршеринг или машину знакомого с другими идентификаторами.