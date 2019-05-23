Новости

Пушков сравнил Зеленского с Голобородько: он не готов быть президентом 22:22
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено 22:18
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд 22:03
Михаил Григоренко: Никакой задачи-минимум. Главное - "золото" 21:16
В московском метро остановились поезда на "серой" ветке 21:00
В колонию отправят еще одну подельницу полковника Захарченко 20:43
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании 20:27
Из-за грозы москвичам посоветовали не садиться за руль 20:20
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора 20:10
Владелец "китовой тюрьмы" обещал исполнить решения властей и ученых 19:55
В Домодедово мужчина умер после дебоша в самолете 19:52
Под Ярославлем закрыли подпольный завод автозапчастей 19:47
Глава подмосковного городского округа подозревается во взятке 19:41
Филарет отказался выполнять условия томоса 19:32
Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 19:22
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 19:18
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 19:07
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 19:00
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 19:00
Чем "Яндекс.Деньги" будут полезны путешественнику 18:58
В России отметят юбилей Иэна МакКеллена двумя спецпоказами 18:57
Премьера нового Skoda Superb не обошлась без сюрприза 18:52
"Алису" научили управлять автомобилем 18:47
Блиц-интервью с руководителем службы Яндекс.Заправки 18:45
МИД: Москва возмущена словами японского депутата о силовом захвате Курил 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Фото: Mishatrilix/ wikipedia.org Майя Пильдес. Фото: Mishatrilix/ wikipedia.org
Майя Пильдес. Фото: Mishatrilix/ wikipedia.org

Майя Пильдес, народный учитель РФ, кавалер ордена Почета, член Общественного совета при минпросвещения

То, что выпускники школ не знают, кем они хотят стать в будущем, какую им выбрать профессию - не удивительно. Они находятся на распутье, перед ними открыты все дороги. В такой ситуации, конечно, легко растеряться. Тем более когда нет достаточного жизненного опыта.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Большинство школьников не определились с выбором профессии

Рынок труда постоянно меняется. Какие-то профессии становятся более востребованными, какие-то менее. Это надо учитывать при выборе специальности. Чтобы в дальнейшем, по окончании вуза, без особых проблем устроиться на работу.

Сейчас во многих российских школах открыты профильные классы. Как раз для того, чтобы дети могли попробовать себя в разных областях и определиться, что им ближе: гуманитарные науки и профессии или же точные. Знаете, еще буквально десять лет назад очень многие школьники поступали в экономические классы. А сегодня большой интерес у детей вызывают физика и математика, химия, биология. Это как раз подтверждает то, что я сказала выше: потребности рынка труда меняются. Экономистов уже пруд пруди. А вот инженеров, конструкторов, медиков, фармацевтов не хватает.

Очень важно давать детям возможность пробовать себя и свои силы. Совершать ошибки и исправлять их. В данном случае отрицательный опыт - это тоже опыт. Пока человек еще юн, не обременен какими-то существенными обязательствами и заботами, ему гораздо проще изменить свою жизнь на 180 градусов и пойти учиться, например, не на менеджера, как хотелось ранее, а на учителя или врача.

Фото: iStock
Врачи выдвинули гипотезу о связи уровня образования и здоровья сердца

Родителям ни в коем случае не нужно давить на своих детей. Раз у нас в семье все юристы, то и ты будешь юристом - это не правильный подход. Так можно сломать ребенку жизнь. Ведь очень сложно жить, когда тебе приходится заниматься нелюбимым делом. Надо прислушиваться к своим детям, к их интересам. Допустим, нравятся ребенку машины, он с удовольствием изучает их устройство, собирает модели автомобилей, помогает отцу ремонтировать его старенький "Москвич". Стоит обратить на это внимание, поддержать интерес ребенка в данной области. И, возможно, в будущем он станет прекрасным автомехаником или же инженером-конструктором автомобилей.

Ну и, безусловно, перед поступлением в тот или иной вуз, на тот или иной факультет не лишним будет обратиться к психологу. Он побеседует с ребенком, проведет тест на профориентацию и подскажет, в каком направлении лучше всего двигаться.

Общество Образование Власть Позиция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым