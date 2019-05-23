Майя Пильдес, народный учитель РФ, кавалер ордена Почета, член Общественного совета при минпросвещения

То, что выпускники школ не знают, кем они хотят стать в будущем, какую им выбрать профессию - не удивительно. Они находятся на распутье, перед ними открыты все дороги. В такой ситуации, конечно, легко растеряться. Тем более когда нет достаточного жизненного опыта.

Рынок труда постоянно меняется. Какие-то профессии становятся более востребованными, какие-то менее. Это надо учитывать при выборе специальности. Чтобы в дальнейшем, по окончании вуза, без особых проблем устроиться на работу.

Сейчас во многих российских школах открыты профильные классы. Как раз для того, чтобы дети могли попробовать себя в разных областях и определиться, что им ближе: гуманитарные науки и профессии или же точные. Знаете, еще буквально десять лет назад очень многие школьники поступали в экономические классы. А сегодня большой интерес у детей вызывают физика и математика, химия, биология. Это как раз подтверждает то, что я сказала выше: потребности рынка труда меняются. Экономистов уже пруд пруди. А вот инженеров, конструкторов, медиков, фармацевтов не хватает.

Очень важно давать детям возможность пробовать себя и свои силы. Совершать ошибки и исправлять их. В данном случае отрицательный опыт - это тоже опыт. Пока человек еще юн, не обременен какими-то существенными обязательствами и заботами, ему гораздо проще изменить свою жизнь на 180 градусов и пойти учиться, например, не на менеджера, как хотелось ранее, а на учителя или врача.

Родителям ни в коем случае не нужно давить на своих детей. Раз у нас в семье все юристы, то и ты будешь юристом - это не правильный подход. Так можно сломать ребенку жизнь. Ведь очень сложно жить, когда тебе приходится заниматься нелюбимым делом. Надо прислушиваться к своим детям, к их интересам. Допустим, нравятся ребенку машины, он с удовольствием изучает их устройство, собирает модели автомобилей, помогает отцу ремонтировать его старенький "Москвич". Стоит обратить на это внимание, поддержать интерес ребенка в данной области. И, возможно, в будущем он станет прекрасным автомехаником или же инженером-конструктором автомобилей.

Ну и, безусловно, перед поступлением в тот или иной вуз, на тот или иной факультет не лишним будет обратиться к психологу. Он побеседует с ребенком, проведет тест на профориентацию и подскажет, в каком направлении лучше всего двигаться.