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23.05.2019 18:11
Рубрика: Экономика

Пойду туда, не знаю куда

Большинство школьников не определились с выбором профессии
Текст: Марина Гусенко
Более 70 процентов школьников "неосознанно некомпетентны", то есть не имеют ни малейшего представления о том, какую профессию хотели бы получить и чем хотели бы заниматься в жизни. И только около пяти процентов точно знают свое будущее призвание. Это показала ранняя профориентация школьников, которую впервые провел союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке министерства просвещения.
Проект "Билет в будущее" позволяет школьникам "пощупать руками" интересующую их будущую специальность. Фото: Константин Завражин/ РГ Проект "Билет в будущее" позволяет школьникам "пощупать руками" интересующую их будущую специальность. Фото: Константин Завражин/ РГ
Проект "Билет в будущее" позволяет школьникам "пощупать руками" интересующую их будущую специальность. Фото: Константин Завражин/ РГ

Проект "Билет в будущее" подразумевает не только прохождение школьниками профориентационных тестов, но и знакомство с профессиями, предоставление детям возможности "пощупать руками" интересную специальность, а также помощь в ответе на вопрос, куда идти учиться после школы и кем стать. В прошлом году участниками проекта стали 40 "пилотных" регионов России и более 100 тысяч школьников, в этом году регионов будет не менее 30, рассказала "РГ" директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи "Ворлдскиллс Россия" Евгения Кожевникова.

Фото: iStock
Какие специальности в регионах самые востребованные

В ближайшее время начнется отбор регионов для участия в проекте. Предполагается, что к 2024 году он охватит все субъекты и всех учащихся 6-11-х классов. Проект состоит из трех этапов. На первом школьники регистрируются на сайте "Билет в будущее", где проходят тесты, которые определяют мотивацию ребенка, уровень его осознанности и знаний о мире профессий, о том, чем конкретно занимается тот или иной специалист. "Например, флорист - это тот, кто собирает букеты или открывает цветочные магазины? Цифровая платформа разъясняет школьнику подобные нюансы", - рассказывает Кожевникова.

В результате тестирования определяется профиль школьника и уровень осознанности его выбора - неосознанная некомпетентность (когда ребенок мало знает о мире профессий и не понимает, что ему интересно и куда двигаться), осознанная некомпетентность (когда он понимает, что ему интересно, допустим, математика, но не знает, где и как ее можно применить и на кого пойти учиться) и осознанная компетентность (когда ребенок понимает, кем хочет стать и идет к цели). Ребят из первой группы более 70 процентов, из третьей - менее пяти.

По итогам теста школьникам, которые имеют представление о своих интересах и предпочтениях, предлагается поближе познакомиться с конкретными профессиями. Например, тесты выявили у ребенка математические способности, умение взаимодействовать с внешним миром, творческий потенциал. Платформа предлагает ему попробовать для себя сферы ИT-коммуникаций, услуг или дизайнерскую профессию. После этого он может записаться на мастер-классы по этим направлениям, посетить и понять, какие компетенции ему наиболее близки и интересны.

"Если ребенок сделал выбор, за ним закрепляется специально подготовленный педагог-навигатор. Он формирует для него рекомендации по построению индивидуального учебного плана, который позволит ему углубиться в нужные предметы и нарастить свои знания", - поясняет Кожевникова. При этом проект не ставит перед собой задачу заранее выбрать работу. Цель - научить ребят делать выбор и правильно представлять в целом мир профессий.

Фото: Сергей Савостьянов
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По словам проректора Академии труда и соцотношений Александра Сафонова, основной выбор, куда идти учиться или работать, дети всегда делали на основе советов родителей и друзей. "Фактически высокий процент не определившихся говорит нам об инверсии представлений об успешной карьере. На рынке труда сейчас крайне мало профессий, гарантирующих стабильность и успех. Все знают об айтишниках, но это нелегкий хлеб. Остальные "успешные" специальности малоизвестны большинству школьников", - констатирует он. По мнению Сафонова, профориентационная работа в стране в целом не на самом высоком уровне. "Попробуйте найти информацию о профессии. Я имею в виду не краткие истории в Википедии, а полноценный материал, который расскажет о профессии: что она собой представляет, чем люди занимаются, какое образование нужно, какие трудности могут возникнуть при ее освоении, какая реальная зарплата будет после получения диплома, где есть рабочие места для этой профессии, какова вероятность оказаться безработными у ее обладателей", - говорит Сафонов.

В начале 2000-х годов была идея создать специальный госпортал, где учащиеся и родители могли бы получить такие сведения, но она так и не была реализована. Идею надо реанимировать, убежден эксперт. К тому же к профориентационной работе должны привлекать родителей. Если в школе ребенку посоветуют выбрать для себя одну профессию, а его родители будут убеждены, что ему нужна другая, с высокой долей вероятности победу в споре одержит семья. "Пока в профориентации отсутствует место родителей, она будет иметь очень бледный вид", - считает Сафонов. Однако не стоит переживать о том, что ребенок не сможет определиться с профессией, поскольку есть возможность обучаться в течение жизни и не раз менять работу.

Экономика Работа Рынок труда
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