МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

В министерстве иностранных дел Турции опровергли появившуюся накануне в СМИ информацию о выдвижении со стороны США ультиматума с требованием отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом рассказал заместитель главы турецкого внешнеполитического ведомства Явуз Селим Кыран.

"На официальном уровне ничего такого не было", - подчеркнул дипломат, которого цитирует телеканал A Haber (https://www.ahaber.com.tr/gundem/2019/05/23/turkiyeden-abd-medyasinin-s-400ler-icin-kustah-iddiasina-yanit).

Ранее американские журналисты сообщили, что Белый дом дал Анкаре двухнедельный срок на аннулирование сделки по закупкам C-400 у Москвы. Вашингтон пригрозил серьезными последствиями и пообещал исключить Турцию из программы F-35 компании Lockheed Martin.