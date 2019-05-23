Михаил Григоренко: Никакой задачи-минимум. Главное - "золото"

Тяжелая игра получилась. Ожидали именно такого?

Михаил Григоренко: Ну конечно. Это четвертьфинал. США - одна из самых сильных сборных. Мы знали, чего ожидать - обычный североамериканский хоккей. Было очень много силовых приемов, агрессивная игра. Что ожидали, то и получили.

Ваш гол в итоге стал победным. Вспомните эпизод.

Михаил Григоренко: Там Женя Дадонов очень здорово поборолся на борту, отыграл Малкину, который здорово меня увидел, отдал, а я удачно попал. Вся тройка потрудилась здорово, так получилось.

Понервничали в конце?

Михаил Григоренко: Конечно, при счете 4:2, когда снимают вратаря, давление всегда чувствуется. Здорово, что выстояли. Василевский молодец.

Встретились две быстрые, техничные команды. Сами получаете удовольствие от такого хоккея?

Михаил Григоренко: Всегда получаем удовольствие, когда выигрываем. Разницы нет, как выиграть. Главное - победить. Особенно на этой стадии.

В первом и третьем периодах удалось быстро забить. Это была установка - с самого начала так плотно сыграть?

Михаил Григоренко: Да. Была установка. Со шведами не получилось хорошего начала, а сейчас наоборот очень здорово первый период провели. Во втором чуть отошли от нашей игры, но поговорили в раздевалке и опять на третий период вышли заряженными, здорово начали. В принципе, это и было залогом успеха.

Во втором периоде не получилось из-за американцев, которые поменяли состав звеньев?

Михаил Григоренко: Возможно. При счете 0:2 им нужно было забивать, и они более авантюрно стали играть.

Ключевой момент какой был в матче?

Михаил Григоренко: Трудно сказать. Назову игру Василевского, который здорово действовал. Помогло, что дисциплинированно сыграли, всего одно удаление допустили.

Сборная уже выступила лучше, чем в прошлом году. Можно сказать, что задачу-минимум выполнили?

Михаил Григоренко: Нет. Ни о какой задаче-минимум не может идти речи. Главное - выиграть "золото". Пока что здорово идем к этому, будем готовиться к полуфиналу.

Какие пожелания по будущему сопернику?

Михаил Григоренко: Никаких. На любого соперника можно выйти. Подождем - увидим.