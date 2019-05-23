Муниципальные телеканалы получат 22-ю кнопку

Принятый закон стал важным шагом для реализации общероссийского проекта запуска цифрового телевизионного вещания, заявил председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

- Городские и районные телекомпании, освещая события, которые не показывают региональные или федеральные каналы, получают гарантированную возможность сохранить контакт со своей лояльной аудиторией, - пояснил он. Такие каналы, по его словам, смогут транслировать людям новости и программы, сфокусированные на вопросах местного значения.

Левин напомнил, что вопрос помощи в организации вещания муниципальных каналов поднимался на встрече журналистского сообщества с президентом РФ, прошедшей на Медиафоруме ОНФ в Сочи 16 мая этого года.

Отметим, что три года назад ГД приняла так называемый закон "О 21-й кнопке", который закрепил за операторами кабельных сетей обязанность транслировать обязательные общедоступные телеканалы регионов РФ, отбираемые на конкурсной основе.

Аналогичный механизм теперь будет реализован в только что принятом законе для городских и районных каналов.

Согласно тексту закона, канал для получения 22 кнопки должен соответствовать ряду условий. В его вещании должно быть не менее 75% национальной продукции СМИ, при этом не менее 20% от общего времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения. В каждом муниципалитете может быть выбран один канал.

- По сути мы спасаем муниципальные каналы, - уверена вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, сама в прошлом тележурналист. - В огромном потоке информации наши муниципальные каналы - самые близкие людям, они рассказывают самую нужную и полезную информацию, говорят о том, о чем никогда не скажет федеральный канал.