Названы лучшая и худшая серии "Игры престолов"

СМИ проведена традиционная забава - выстраивание эпизодов "Игры престолов" от худшего к лучшему.

Ну а поскольку 19 мая случилось непоправимое - финал всей саги, то и, соответственно, нынешний список - итоговый: газета The Guardian распределила все 73 серии шоу в сводном чарте. Коротко обосновав каждую позицию.

Замыкает перечень, заняв место №73, "Разрушительница оков" - третий эпизод четвертого сезона, вызвавший скандал секс-сценой между Джейме и Серсеей, решенной, так сказать, в формате изнасилования. При том что в целом критика встретила серию положительно.

72-е - "Непокорные, несгибаемые, несломленные", шестой эпизод пятого сезона. И опять изнасилование - в ней Рамси на глазах Теона жестоко надругался над Сансой. На момент выхода у эпизода был самый низкий рейтинг за всю историю шоу - 58% на Rotten Tomatoes. Плюс отмечается смехотворное и позорное сражение Джейме и грубого наемника Бронна с Песчаными Змейками в Дорне.

71-е - "За стеной", шестой эпизод седьмого сезона, охарактеризованный рецензентами как "глупый квест", в результате которого Король Ночи получает в свое распоряжение авиацию - дракона Визериона.

Теперь - группа лидеров. На третью строчку аналитики издания определи мощнейшую "Битву бастардов" - поистине легендарный девятый эпизод шестого сезона. Что уж там комментировать - вы сами всё видели.

Второе место - столь же легендарная серия "Рейны из Кастамере", более известный как "Красная свадьба" - девятый эпизод третьего сезона и самая шокирующая на тот момент сцена массовой резни.

И, наконец, первая строчка - "Черноводная", девятая серия второго сезона, еще одна грандиозная битва - при реке Черноводной, где армия Ланнистеров бьется за Королевскую Гавань с армией Станниса Баратеона.

По мнению критиков, этот час получился одним из самых "идеальных" в истории сериалостроения.