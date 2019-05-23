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23.05.2019 08:25
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи выдвинули гипотезу о связи уровня образования и здоровья сердца

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более высокий уровень образования снижает риск инсульта и сердечного приступа. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона совместно с коллегами из ведущих британских университетов.

Исследователи попытались объяснить причины этого явления: за основу были взяты результаты предыдущих научных работ, показавшие, что каждые 3,6 года дополнительной учебы снижают риск сердечных заболеваний на треть.

Фото: Pixabay
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Ученые провели два эксперимента. Первый включал в себя анализ данных свыше 200 тысяч жителей Великобритании: медики изучили их уровень образования, индекс массы тела (ИМТ), артериальное давление и количество выкуриваемых сигарет, а также наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Второй эксперимент был проведен с помощью так называемой менделеевской рандомизации: этот математический метод установил причинно-следственные связи с помощью генетических факторов. База данных включала в себя более миллиона человек. Ученые сфокусировались на исследовании однонуклеотидного полиморфизма. Считается, что целый ряд заболеваний возникает из-за этого отличия последовательности ДНК в геноме.

После этого ученые попытались проанализировать связь между этими этими двумя экспериментами. Им удалось доказать, что только 40 процентов снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у более образованных людей - следствие более низкого ИМТ, давления и отказа от курения. Остальные 60 процентов не показали каких-то дополнительных причинно-следственных связей: ученые полагают, что это связано именно с образованием.

Один из авторов исследования доктор Дипендер Гилл высказал гипотезу, что более образованные люди чаще обращаются к врачам с любыми жалобами на здоровье, и это предупреждает серьезные проблемы с сердцем. Ученые намерены и дальше исследовать эту область.

Общество Наука Общество Здоровье
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