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23.05.2019 10:56
Рубрика: В мире

Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei после санкций США

Текст: Александр Ленин

Японская корпорация Panasonic приостановила сотрудничество с компанией Huawei после введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении китайского IT-гиганта.

Фото: iStock
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Производитель из Страны восходящего солнца опасается возможных последствий из-за ведения дел с Huawei после применения американских санкций, передает телерадиокомпания NHK. 

Между тем в японском концерне пояснили, что прекращение касается тех сделок с компанией Huawei и 68 связанными с ней фирмами, которые запрещены администрацией США, передает ТАСС. Официальный представитель отдела корпоративных коммуникаций Panasonic Джо Флинн отказался подтвердить, что запрет распространяется на все операции с китайской компанией. 

Ранее власти США запретили поставлять компоненты для корпорации Huawei. Белый дом признал китайскую компанию угрозой для национальной безопасности.

На этой неделе три крупнейших японских мобильных оператора KDDI, NTT Docomo и SoftBank заявили, что откладывают начало продаж новых моделей смартфонов Huawei.

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