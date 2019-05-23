Партия Нарендры Моди получила большинство на выборах в Индии

Партия премьер-министра Нарендры Моди "Бхаратия джаната парти" одержала уверенную победу на выборах в нижнюю палату парламента Индии Лок Сабху. Согласно официальным подсчетам, она получила 300 мест при необходимых 272 для самостоятельного формирования правительства.

В сравнении с результатами 2014 года, когда БДП потеснил партию Индийский национальный конгресс в правительстве и пришел к власти, в этот раз партия Моди еще сильнее укрепила свои позиции, заполучив на 12 мест больше. Одновременно и ИНКу электорат оказал большую поддержку на этих 17-х общенациональных выборах, который получил 53 места, на 9 больше, чем в прошлый раз. Однако даже ставка на привлечение на сторону возглавляемого им Объединенного прогрессивного альянса других региональных политических сил не позволила ему составить серьезную конкуренцию БДП и в общей сложности объединение получило всего 83 места, добавив в свою копилку 23.

Таким образом, Моди остается премьер-министром Индии, а его партия второй раз подряд имеет абсолютное большинство в Лок Сабхе. В дополнение БДП пользуется поддержкой своих партнеров по Национальному демократическому альянсу, вместе с которыми она займет в правительстве в общей сложности 345 мест (в 2014 году - 350).

Индийского премьера уже поздравил с убедительной победой президент России Владимир Путин. В телефонном разговоре он отметил, что Моди будет и дальше способствовать укреплению дружбы между народами России и Индии, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнерства, а также подчеркнул готовность продолжать плодотворные контакты с Моди и совместную работу по наращиванию двусторонних связей и взаимодействию в международных делах.

Кроме того, свои поздравления также направил и президент Китая Си Цзиньпин, отметив что придает особую важность развитию индийско-китайских отношений и свое желание продолжить работу с премьер-министром Моди над укреплением партнерских отношений между двумя странами. В числе первых поздравивших также был премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Во время телефонного разговора лидеры отметили прогресс в двусторонних отношениях за последние пять лет и подтвердили стремление к дальнейшему укреплению индийско-японского специального стратегического и глобального партнерства", - сообщили в МИД Индии.