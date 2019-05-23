Путин по телефону поздравил Моди

Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Владимир Путин тепло поздравил Моди с убедительной победой его партии "Бхаратия джаната парти" на парламентских выборах, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры подтвердили готовность всемерно способствовать укреплению отношений дружбы между народами России и Индии, развитию особо привилегированного стратегического партнерства, осуществлять тесную координацию на международной арене.

Путин и Моди условились о продолжении личных контактов.