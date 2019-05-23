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23.05.2019 13:08
Рубрика: В мире

Петиция за отставку Зеленского набрала почти половину необходимых голосов

Текст: Александр Саможнев

На сайте администрации президента Украины опубликована петиция за отставку президента Владимира Зеленского. При этом за сутки она собрала 11 705 голосов. Для того, чтобы документ рассмотрел президент, под ним должны подписаться 25 000 голосов за 92 дня, сообщает портал strana.ua.

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По мнению автора петиции Максима Безрука, голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей. При этом Зеленский не давал конкретных обещаний и не представил политических ориентиров. "Первые ваши заявления и действия разочаровывают избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

Автор документа пришел к выводу, что на самом деле "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. В этой связи создается недопустимая ситуация. Поэтому граждане Украины выступают за отставку Владимира Зеленского.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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