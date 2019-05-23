Путин обещал Инфантино поддержку в деле развития футбола

Инфантино получил Орден Дружбы. Путин поблагодарил его за все, что глава ФИФА сделал для подготовки к чемпионату мира по футболу в России, и за высокие оценки. "Знаю, что впереди у вас тоже много работы. Мы всегда в вашем распоряжении, всегда готовы быть рядом, подключиться к реализации планов, о которых вы нам рассказывали, по развитию футбола в мире", - заверил российский лидер.

Путин также отметил энергию Инфантино и его талант организатора.

Поблагодарив по-русски, глава ФИФА признался, что испытывает эмоции, которые очень трудно выразить словами. "Эта награда служит напоминанием о тех годах работы по подготовке к чемпионату мира, которую мы провели, и о самом чемпионате, конечно же. Это был лучший чемпионат мира в истории. И это не мои слова, это слова всего мира", - подчеркнул он.

Награждение Орденом Дружбы Инфантино назвал очень символичным. "Мир в лице России открыл страну друзей. И эти узы дружбы никогда не будут разорваны", - уверен он.

"Мы провели чемпионат мира. Но это не конец, это только начало нашего плодотворного сотрудничества и взаимодействия", - сказал глава ФИФА. "И от имени всего мира футбола, а это всего-навсего четыре-пять миллиардов человек по всему миру, - большое спасибо!" - заключил он.