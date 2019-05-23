Басманный райсуд Москвы на два месяца продлил срок содержания под стражей бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову.

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению и постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении Абызова до 25 июля 2019 года", - говорится постановлении суда, оглашенном судьей Евгением Николаевым.

Следователь Сергей Степанов, аргументируя необходимость продления ареста, пояснил, что "за испрашиваемый у суда срок по уголовному делу необходимо осуществить ряд следственных и процессуальных действий". По его словам, с момента ареста Абызова следствие уже получило результаты химической экспертизы, согласно которой в арендуемой экс-министром квартире было обнаружено наркотическое вещество марихуана.

В ходе следствия были назначены десять экспертиз: две комплексные экономические и финансово-бухгалтерские, восемь экономических. Проведено множество допросов, выемок, обысков, наложен арест на имущество обвиняемого.

В свою очередь восемь адвокатов Абызова и сам бывший министр в течение четырех часов убеждали суд отказать следователю в удовлетворении ходатайства и изменить бывшему политику меру пресечения на домашний арест, указав не незаконность и необоснованность его обвинений. Абызов заявил, что не совершал те преступления, в которых его обвиняет следствие, "не создавал и не участвовал в преступном сообществе, не использовал свои полномочия министра для совершения каких-либо преступлений".

Абызову вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. Следствие настаивает на том, что деятельность экс-министра не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на личное обогащение криминальным путем.

Следствие полагает, что путем обмана акционеров "Сибэко" и "РЭС", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, преступное сообщество Абызова похитило средства компаний на четыре миллиарда рублей. Похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж. Следствие утверждает, что "деятельность преступного сообщества поставила под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Все шесть фигурантов по данному делу находятся под стражей, вину из них никто не признает.



