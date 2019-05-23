Новости

Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 19:22
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 19:18
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 19:07
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 19:00
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 19:00
Чем "Яндекс.Деньги" будут полезны путешественнику 18:58
В России отметят юбилей Иэна МакКеллена двумя спецпоказами 18:57
Премьера нового Skoda Superb не обошлась без сюрприза 18:52
"Алису" научили управлять автомобилем 18:47
Блиц-интервью с руководителем службы Яндекс.Заправки 18:45
МИД: Москва возмущена словами японского депутата о силовом захвате Курил 18:40
Один из задержанных в Астрахани экстремистов арестован на два месяца 18:37
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией 18:35
Роспотребнадзор опроверг запрет раздельных купальников в бассейне 18:34
В США испытали боеголовки для аналогов "Искандера" 18:25
В КЧР ночная "дуэль" завершилась смертью 37-летнего мужчины 18:21
Как "Яндекс.Такси" борется с агрессивной ездой и усталостью водителей 18:08
24 мая в Москве стартует гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" 17:49
"Черные банкиры" в Костроме обналичили 122 миллиона рублей 17:45
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет 17:42
В Курганской области школьник умер после урока физкультуры 17:39
В Израиле воссоздали пиво 5000-летней давности 17:28
Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам 17:25
Ряд улиц на юго-востоке Москвы закроют для автомобилей в ближайшие выходные 17:24
Переход на дистанционную работу сэкономит триллион рублей 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 18:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-министр Абызов еще на два месяца останется в СИЗО "Лефортово"

Текст: Владимир Полетаев
Басманный райсуд Москвы на два месяца продлил срок содержания под стражей бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову.
Михаил Абызов Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Михаил Абызов Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Михаил Абызов Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению и постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении Абызова до 25 июля 2019 года", - говорится постановлении суда, оглашенном судьей Евгением Николаевым.

Следователь Сергей Степанов, аргументируя необходимость продления ареста, пояснил, что "за испрашиваемый у суда срок по уголовному делу необходимо осуществить ряд следственных и процессуальных действий". По его словам, с момента ареста Абызова следствие уже получило результаты химической экспертизы, согласно которой в арендуемой экс-министром квартире было обнаружено наркотическое вещество марихуана.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Суд арестовал у Абызова более 437 млн рублей и недвижимость

В ходе следствия были назначены десять экспертиз: две комплексные экономические и финансово-бухгалтерские, восемь экономических. Проведено множество допросов, выемок, обысков, наложен арест на имущество обвиняемого.

В свою очередь восемь адвокатов Абызова и сам бывший министр в течение четырех часов убеждали суд отказать следователю в удовлетворении ходатайства и изменить бывшему политику меру пресечения на домашний арест, указав не незаконность и необоснованность его обвинений. Абызов заявил, что не совершал те преступления, в которых его обвиняет следствие, "не создавал и не участвовал в преступном сообществе, не использовал свои полномочия министра для совершения каких-либо преступлений".

Абызову вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. Следствие настаивает на том, что деятельность экс-министра не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на личное обогащение криминальным путем.

Следствие полагает, что путем обмана акционеров "Сибэко" и "РЭС", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, преступное сообщество Абызова похитило средства компаний на четыре миллиарда рублей. Похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж. Следствие утверждает, что "деятельность преступного сообщества поставила под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Все шесть фигурантов по данному делу находятся под стражей, вину из них никто не признает.

 

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России