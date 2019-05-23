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23.05.2019 14:50
Рубрика: Происшествия

При обыске у экс-министра Абызова нашли наркотики

Текст: Владимир Полетаев

Басманный райсуд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 июля бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову.

Он обвиняется в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Представитель следственного ведомства, выступая в четверг в суде и аргументируя ходатайстве о продлении срока содержания в СИЗО экс-министра, подчеркнул, что при обыске в квартире арестованного было обнаружено наркотическое вещество. Следствием уже получены подтверждающие данные химической экспертизы. По этому факту полицией возбуждено административное производство.

Следователь заявил, что главный фигурант уголовного дела, находясь на свободе, может сбежать от правосудия за границу, воспользовавшись своими связями. А также на воле может повлиять на ход расследования дела.

Фото: Олег Косов/РГ
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Защита настаивала на изменении меры пресечения для Абызова на более щадящую - домашний арест или подписку о невыезде. За освобождение под залог защита ранее предлагала один миллиард рублей.

Напомним, по этому громкому делу проходят шесть фигурантов. Все находятся под стражей. Пятерым срок в СИЗО был продлен несколькими днями раньше.

Следствие настаивает на том, что деятельность экс-министра не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на  личное обогащение чисто криминальным путем. Абызову вменяется организация преступного сообщества  и особо крупное мошенничество.

Путем обмана акционеров "Сибэко" и "РЭС", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, преступное сообщество Абызова похитило средства компаний на 4 миллиарда рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие утверждает, что "деятельность преступного сообщества поставила под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Никто из обвиняемых по делу не признает вину.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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У Абызова решением суда арестовано имущество. Судя по словам следователя, арест спровоцировал сам Абызов, когда пытался вывести средства с одного из счетов. Басманный районный суд столицы арестовал более 437 миллионов рублей на счетах экс-министра. Также арестованы два земельных участка и два жилых дома в Московской области, 3 квартиры и 4 комнаты, и одно машино-место в Москве.

23 мая стало известно, что с Абызова требует 33,6 миллиарда основной акционер компании "Т Плюс"  известный бизнесмен Виктор Вексельберг.  Такую же сумму ранее потребовали взыскать с ответчиков Альфа-Банк и кипрская Redeliaco Holdings, являющиеся конкурсными кредиторами обанкротившейся "Е4". 20 марта Арбитражный суд города Москвы решил объединить заявления для совместного рассмотрения. Такая же участь может ожидать новый иск. 

Абызов занимал пост министра по вопросам "Открытого правительства" в 2012-2018 годах. Он входил в число членов правительства с самым большим доходом. В 2018 году Forbes оценил состояние Абызова в 600 миллионов долларов, он занял 162-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России".

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова
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