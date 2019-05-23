Глава Минпросвещения поздравила выпускников с последним звонком

В школах сегодня и завтра прозвенят последние звонки для сотен тысяч выпускников: в этом году 647 тысяч человек оканчивают 11-й класс, 1 миллион 41 тысяча - 9-й класс. Министр просвещения Ольга Васильева поздравила ребят с окончанием школы.

- В России в конце мая отмечают один из главных праздников для ребят, их родителей, учителей - последний звонок. Этой традиции уже более полувека. Это важный день, открывающий перед 11-классниками дорогу в будущее, - рассказала она. - Я поздравляю каждого выпускника с этим замечательным событием.

Также Ольга Васильева заметила, что, хотя время школьных уроков и домашних заданий позади, не стоит забывать о важной задаче - успешно сдать итоговую аттестацию. Основная волна ЕГЭ в этом году стартует уже в понедельник, 27 мая. И завершится 1 июля. Первые предметы, которые будут сдавать школьники - география и литература.

- Надеюсь, вы подойдете к этому с должной ответственностью, а в ваших сердцах останутся теплые воспоминания о школе и об учителях, - сказала в заключение министр.

Во многих регионах последние звонки уже прозвенели: в Омске, Иркутске, Приморье, на Камчатке, в Пермском крае… В Москве из школ сегодня выпускается 61 тысяча учеников. В Крыму последний звонок звенит для 10 тысяч старшеклассников. Выпускники полуострова в этом году сдают ЕГЭ наравне со всей Россией.

После торжеств в своих школах выпускники традиционно отправятся на прогулки. В Москве они обычно собираются на Красной площади, ВДНХ, Воробьевых горах и в Парке Горького. Популярны у выпускников и речные трамвайчики.