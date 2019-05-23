Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Renault начала прием заказов на самую ожидаемую новинку года в России 14:50
Первые фото: внедорожный Kia Ceed получит другое "лицо" 13:35
Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона 11:15
УАЗ рассказал, почему на "Патриоте" не получится завязнуть в песках 09:39
23.05.2019 16:16
Рубрика: Легковые авто

Какие машины берут напрокат туристы в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москва вошла в тройку городов-лидеров, в которых туристы чаще всего берут автомобиль напрокат. В топ самых популярных для аренды авто вошли небольшие машины, аренда которых стоит недорого. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного экспертами сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Велосипеды и электросамокаты напрокат: что быстрее и дешевле?

В числе самых популярных авто у туристов - малолитражный Volkswagen Polo, который бронируют  чаще всего для путешествия втроем. На втором месте Volkswagen Golf. Его берут туристы с детьми или большими чемоданами, потому что у него вместительный багажник. На третьем месте расположился Hyundai Solaris, следом идут Ford Focus и крошечный Fiat 500, на котором удобно перемещаться по маленьким городам.

Кроме этого, аналитики определили топ стран, где путешественники чаще всего бронируют авто. На первом месте оказалась Италия, что неудивительно, потому что в стране много излюбленных туристами городов. Например, из Милана, в котором чаще всего арендуют авто, можно всего за пару часов добраться до Венеции, Вероны, Бергамо, озер Комо и Лаго Маджиоре.

На втором месте по популярности арендованных машин у туристов Испания. Так, многие отправляются из Барселоны до Валенсии и Сарагосы.

Третье место в топе занимает Россия. Интуристы в нашей стране чаще всего берут напрокат машину в Адлере, Москве и Калининграде.