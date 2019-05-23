Какие машины берут напрокат туристы в Москве

Москва вошла в тройку городов-лидеров, в которых туристы чаще всего берут автомобиль напрокат. В топ самых популярных для аренды авто вошли небольшие машины, аренда которых стоит недорого. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного экспертами сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

В числе самых популярных авто у туристов - малолитражный Volkswagen Polo, который бронируют чаще всего для путешествия втроем. На втором месте Volkswagen Golf. Его берут туристы с детьми или большими чемоданами, потому что у него вместительный багажник. На третьем месте расположился Hyundai Solaris, следом идут Ford Focus и крошечный Fiat 500, на котором удобно перемещаться по маленьким городам.

Кроме этого, аналитики определили топ стран, где путешественники чаще всего бронируют авто. На первом месте оказалась Италия, что неудивительно, потому что в стране много излюбленных туристами городов. Например, из Милана, в котором чаще всего арендуют авто, можно всего за пару часов добраться до Венеции, Вероны, Бергамо, озер Комо и Лаго Маджиоре.

На втором месте по популярности арендованных машин у туристов Испания. Так, многие отправляются из Барселоны до Валенсии и Сарагосы.

Третье место в топе занимает Россия. Интуристы в нашей стране чаще всего берут напрокат машину в Адлере, Москве и Калининграде.