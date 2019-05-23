Под Ярославлем закрыли подпольный завод автозапчастей

Полиция закрыла завод по производству поддельных запчастей для автомобилей, работавший в Ярославской области, сообщили в МВД России.

Производство было организовано в арендованных помещениях Переславля-Залесского, работали на нем более 20 человек. В ходе обысков изъяты более 3,5 тысячи готовых кузовных деталей и 11 пресс-форм.

- Вся продукция направлялась для реализации в Тольятти. По предварительным оценкам, правообладателям причинен ущерб на сумму более 7,3 миллиона рублей, - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено несколько уголовных дел по статье 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Один из подозреваемых написал явку с повинной. Ведется розыск других участников преступной группы.