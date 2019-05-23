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23.05.2019 09:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мать погибшей в "Зимней вишне" девочки потребовала 100 млн рублей

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Жительница Кемерова Татьяна Балахнина подала в суд гражданский иск о компенсации морального вреда. Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.

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В судебном процессе она рассказала о том, что в момент возгорания ее девочка вместе с одноклассницами находилась в кинотеатре на четвертом этаже "Зимней вишни". Родители дожидались детей в кафе на первом этаже здания. За пятнадцать минут до окончания сеанса одна из подружек позвонила своей маме и сообщила, что наверху пожар и они не могут дышать. Родители пытались прорваться к своим детям, но их не пустили.

По словам Балахниной, пожарные приехали, когда они уже стояли на улице, и не торопились заходить внутрь здания.

- Целостность семьи разрушена полностью, - цитирует Татьяну Балахнину ТАСС. - Причиненный мне моральный вред оцениваю в 100 миллионов рублей. Прошу взыскать с тех, кто будет признан виновным.

Напомним, вчера Заводский районный суд города Кемерово начал допрашивать потерпевших по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". На скамье подсудимых пока находится семь человек. Всего в рамках уголовного дела арестованы 15 подозреваемых. Среди них чиновники, руководители МЧС, собственники и управляющие зданием.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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