Мать погибшей в "Зимней вишне" девочки потребовала 100 млн рублей

Жительница Кемерова Татьяна Балахнина подала в суд гражданский иск о компенсации морального вреда. Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.

В судебном процессе она рассказала о том, что в момент возгорания ее девочка вместе с одноклассницами находилась в кинотеатре на четвертом этаже "Зимней вишни". Родители дожидались детей в кафе на первом этаже здания. За пятнадцать минут до окончания сеанса одна из подружек позвонила своей маме и сообщила, что наверху пожар и они не могут дышать. Родители пытались прорваться к своим детям, но их не пустили.

По словам Балахниной, пожарные приехали, когда они уже стояли на улице, и не торопились заходить внутрь здания.

- Целостность семьи разрушена полностью, - цитирует Татьяну Балахнину ТАСС. - Причиненный мне моральный вред оцениваю в 100 миллионов рублей. Прошу взыскать с тех, кто будет признан виновным.

Напомним, вчера Заводский районный суд города Кемерово начал допрашивать потерпевших по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". На скамье подсудимых пока находится семь человек. Всего в рамках уголовного дела арестованы 15 подозреваемых. Среди них чиновники, руководители МЧС, собственники и управляющие зданием.