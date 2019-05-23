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23.05.2019 17:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Анна Нетребко споет в Петербурге "Классику на Дворцовой"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Самое масштабное музыкальное шоу Санкт-Петербурга с участием ведущих оперных голосов мира "Классика на Дворцовой" состоится в канун Дня города 26 мая.

Традиция этого крупнейшего open-air классического искусства насчитывает уже семь лет. В этом году в архитектурных декорациях одной из самых красивых площадей мира вновь прозвучит сопрано звезды мировой оперы Анны Нетребко. В ее исполнении прозвучат и арии из итальянских опер, и лирические произведения наших дней.

Фото: Пресс-служба 5 канала
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Услышит публика и блистательного драматического тенора, мастера сложнейших образов оперного репертуара Юсифа Эйвазова. Настоящим открытием для петербургских меломанов станет харизматичный мексиканец Артуро Чакон-Крус.

Впервые на Дворцовой выступит фаворит оперных сцен США и Европы Рене Барбера. Помимо солнечных неаполитанских песен, в его исполнении гости услышат сложнейшую для тенора арию Тонио из оперы Гаэтано Доницетти "Дочь полка". В ней Барбера берет девять верхних "до" в грудном регистре и демонстрирует высшую технику владения голосом.

Самое блистательное будущее прочат выдающемуся молодому певцу, выпускнику Санкт-Петербургской консерватории Алексею Лаврову. Его глубокий баритон часто звучит в аншлаговых постановках самой престижной сцены мира - Метрополитен Опера, а 26 мая он споет специально для Петербурга.

Приглашенная солистка Большого театра России, итальянская певица русского происхождения, родившаяся в Казахстане, Мария Мудряк начала свою карьеру очень рано. Свой первый сольный альбом она записала в возрасте пяти лет, и Книга рекордов Гиннеcса назвала ее самой юной оперной певицей мира. Критики характеризуют ее тембр как "молодое драматическое сопрано": невероятный голос Марии нередко сравнивают с манерой и тембром исполнения ее тезки, великой Каллас. Украшением концерта станет и выступление "золотого меццо-сопрано" Мариинского театра Екатерины Сергеевой.

Неизменно важнейшей чертой проекта является живой звук. "Классика на Дворцовой" - пожалуй, единственное в России двухчасовое шоу, где вообще не используются фонограммы: все произведения прозвучат в сопровождении одного из лучших музыкальных коллективов России и Европы - Симфонического оркестра Михайловского театра. По традиции в концерте принимает участие Молодежный хор "СоГласие" под руководством Павла Теплова. За дирижерским пультом концерта - маэстро Михаил Татарников.

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Постоянные зрители проекта знают, что "Классика на Дворцовой" - это не просто концерт, а всегда новое театральное действо, неповторимое по художественному замыслу. Для каждого номера создаются новые видеодекорации и костюмы, прописывается световая партитура и сочиняются визуальные эффекты.

- Семь лет назад эта идея стала решающей для рождения имиджевого проекта на стыке жанров, ни на что не похожего и так подходящего Петербургу по духу и настроению, - говорит режиссер-постановщик шоу, руководитель Dance Open Екатерина Галанова. - В этом году "Классика на Дворцовой" удивит еще большей театральностью и контрастностью программы.

В концерте примут участие Театр Аллы Духовой TODES, танцовщики Театра имени Леонида Якобсона, чемпионы мира по латиноамериканским танцам, танцевально-спортивный клуб "ДУЭТ" из Перми, а также артисты балета петербургских театров.

Начало концерта в 21.00. Вход свободный.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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