Один из задержанных в Астрахани экстремистов арестован на два месяца

В Астрахани Кировский районный суд арестовал на два месяца одного из задержанных участников правоэкстремистской группировки, которая планировала устроить теракт с применением самодельных взрывных устройств. В изолятор временного содержания направлен житель Краснодарского края.

Как сообщает ТАСС, двум другим участникам радикальной группировки мера пресечения будет избрана 24 мая. Подозреваемые в создании экстремистского сообщества были задержаны в результате совместной операции СКР и ФСБ.

В ходе обысков, которые прошли по 13 адресам, была найдена взрывчатка, коктейль Молотова, патроны, холодное оружие, военная экипировка, а также запрещенная в РФ нацистская атрибутика и инструкции для изготовления взрывчатки.

Возбуждено уголовное дело.