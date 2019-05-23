В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого

В МДЦ "Артек" спустили на воду историческую копию Ботика Петра Великого. Артековцы из "Школы юных корабелов" построили судно на основе точной копии, изготовленной на верфи "Варяг" в Петрозаводске.

Это событие сопровождало театрализованное представление. В церемонии отправки судна в плаванье принял участие "Император Петр Великий" - актер Драматического театра имени Бориса Лавренева Черноморского флота России. По традиции, бутылку шампанского (детского) разбили о борт Ботика. На веслах сидели гости "Артека" - воспитанники детских морских клубов из Ярославля и Костромы.

На корме и мачте ботика были подняты исторические штандарты военно-морского флота России времен Петра и флаг "Артека". В честь этого события с гавани в сторону моря были даны три залпа из настоящей мортиры конца 17 - начала 18 веков. Ее в "Артек" из Севастополя доставили военно-исторические реконструкторы.

Ботик вышел в море, сделал круг почета и вернулся к месту постоянной приписки - гавань МДЦ "Артек".

Как сообщалось ранее, копию ботика доставили в Крым из Карелии. Его везли а автомобиле 2,5 тысячи километров четыре дня.