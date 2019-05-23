Новости

Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 19:22
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 19:18
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 19:07
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 19:00
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 19:00
Чем "Яндекс.Деньги" будут полезны путешественнику 18:58
В России отметят юбилей Иэна МакКеллена двумя спецпоказами 18:57
Премьера нового Skoda Superb не обошлась без сюрприза 18:52
"Алису" научили управлять автомобилем 18:47
Блиц-интервью с руководителем службы Яндекс.Заправки 18:45
МИД: Москва возмущена словами японского депутата о силовом захвате Курил 18:40
Один из задержанных в Астрахани экстремистов арестован на два месяца 18:37
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией 18:35
Роспотребнадзор опроверг запрет раздельных купальников в бассейне 18:34
В США испытали боеголовки для аналогов "Искандера" 18:25
В КЧР ночная "дуэль" завершилась смертью 37-летнего мужчины 18:21
Как "Яндекс.Такси" борется с агрессивной ездой и усталостью водителей 18:08
24 мая в Москве стартует гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" 17:49
"Черные банкиры" в Костроме обналичили 122 миллиона рублей 17:45
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет 17:42
В Курганской области школьник умер после урока физкультуры 17:39
В Израиле воссоздали пиво 5000-летней давности 17:28
Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам 17:25
Ряд улиц на юго-востоке Москвы закроют для автомобилей в ближайшие выходные 17:24
Переход на дистанционную работу сэкономит триллион рублей 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 19:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек" Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"

В МДЦ "Артек" спустили на воду историческую копию Ботика Петра Великого. Артековцы из "Школы юных корабелов" построили судно на основе точной копии, изготовленной на верфи "Варяг" в Петрозаводске.

Фото: iStock
Китайские дети приедут в "Артек" для изучения русского языка

Это событие сопровождало театрализованное представление. В церемонии отправки судна в плаванье принял участие "Император Петр Великий" - актер Драматического театра имени Бориса Лавренева Черноморского флота России. По традиции, бутылку шампанского (детского) разбили о борт Ботика. На веслах сидели гости "Артека" - воспитанники детских морских клубов из Ярославля и Костромы.

На корме и мачте ботика были подняты исторические штандарты военно-морского флота России времен Петра и флаг "Артека". В честь этого события с гавани в сторону моря были даны три залпа из настоящей мортиры конца 17 - начала 18 веков. Ее в "Артек" из Севастополя доставили военно-исторические реконструкторы.

Ботик вышел в море, сделал круг почета и вернулся к месту постоянной приписки - гавань МДЦ "Артек".

Как сообщалось ранее, копию ботика доставили в Крым из Карелии. Его везли а автомобиле 2,5 тысячи километров четыре дня.

Общество Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России