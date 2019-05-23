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23.05.2019 09:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назвали заявление НАТО о Крыме заезженной мантрой

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Сергей Савостьянов/ РГ Фото: Сергей Савостьянов/ РГ
Фото: Сергей Савостьянов/ РГ

Призыв главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к России вывести войска из Крыма в парламенте Республики назвали "надоевшей и заезженной мантрой, которая не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с реальным положением дел".

- Все это напоминает заезженную пластинку, когда она воспроизводит звук на одном и том же месте, - заявил "РГ" первый вице-спикер Государственного совета РК Ефим Фикс. - Значит, надо поменять или пластинку, или иголку в адаптере. Или в мозгах что-то поменять. А вопрос о Крыме закрыт раз и навсегда, и больше к этой теме мы не будем возвращаться.

Фото: РИА Новости/Стрингер
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В то же время в Госсовете предлагают натовским начальникам, прежде чем требовать от России оставить Крым беззащитным, ответить на несколько исторических вопросов.

- Кто давал команду и кто ответил за бомбежку Югославии, уничтожение Ливии, военный конфликт в Сирии, - говорит Фикс. - Пусть НАТО честно ответит на эти совершенно простые и понятные вопросы, и тогда все встанет на свои места. Боюсь, им будет очень сложно ответить, кто ответственен за уничтожение сотен тысяч людей в Югославии, Сирии, Ливии и Ираке. А сейчас с Ираном творят безобразие.

Фикс напомнил, что Крым вошел в состав РФ на основании референдума и волеизъявления крымчан, которые в 2014 году восстановили историческую справедливость.

- А они пусть ответят за историческую подлость, которую они творят в отношении сотен тысяч людей - женщин, стариков, детей, которые гибли от натовских бомб, - заключил Фикс.

Ранее глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс не признает вхождение Крымского полуострова в состав России и призывает Кремль вывести войска с полуострова.

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