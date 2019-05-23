В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым

Каждый должен заниматься проблемами собственной территории, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что Североатлантический альянс призывает Россию покинуть Крым.

"Мы же не призываем НАТО покинуть территории стран бывшего Варшавского договора, куда они обещали не заходить, они там продолжают размещать вооружение, - сказал он в беседе с RT. - Мы же не призываем их покинуть страны Балтии - Эстонию, Латвию, Литву, которые были в составе Советского Союза. Они туда спокойно направляют свои базы и не покидают".

Джабаров также призвал НАТО "заниматься своими внутринатовскими проблемами". "С проблемами на территории Российской Федерации Россия разберется сама", - добавил он.

"В США и НАТО рассчитывали, что после госпереворота на Украине новая власть выдавит Россию из Севастополя и он достанется альянсу в качестве его военно-морской базы Этого не случилось", - отметил в Twitter сенатор Алексей Пушков. Слова Пича он объяснил "фантомными болями", которые мучают натовских генералов "по поводу Крыма, который так и не стал их базой".

"Вопрос о принадлежности Крыма России закрыт раз и навсегда, и странно, что кто-то этого еще не понял", - заявил журналистам член комитета СФ по обороне Франц Клинцевич. По его мнению, НАТО не отдает себе отчет в том, что подобные призывы, идущие от военного блока, могут восприниматься как угрозы в адрес России "со всеми вытекающими отсюда последствиями".