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23.05.2019 12:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым

Текст: Галина Мисливская

Каждый должен заниматься проблемами собственной территории, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что Североатлантический альянс призывает Россию покинуть Крым.

"Мы же не призываем НАТО покинуть территории стран бывшего Варшавского договора, куда они обещали не заходить, они там продолжают размещать вооружение, - сказал он в беседе с RT. - Мы же не призываем их покинуть страны Балтии - Эстонию, Латвию, Литву, которые были в составе Советского Союза. Они туда спокойно направляют свои базы и не покидают".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Джабаров также призвал НАТО "заниматься своими внутринатовскими проблемами". "С проблемами на территории Российской Федерации Россия разберется сама", - добавил он.

"В США и НАТО рассчитывали, что после госпереворота на Украине новая власть выдавит Россию из Севастополя и он достанется альянсу в качестве его военно-морской базы Этого не случилось", - отметил в Twitter сенатор Алексей Пушков. Слова Пича он объяснил "фантомными болями", которые мучают натовских генералов "по поводу Крыма, который так и не стал их базой".

"Вопрос о принадлежности Крыма России закрыт раз и навсегда, и странно, что кто-то этого еще не понял", - заявил журналистам член комитета СФ по обороне Франц Клинцевич. По его мнению, НАТО не отдает себе отчет в том, что подобные призывы, идущие от военного блока, могут восприниматься как угрозы в адрес России "со всеми вытекающими отсюда последствиями".

В Крыму назвали заявление НАТО о полуострове заезженной мантрой
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