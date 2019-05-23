Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов. Подозреваемые дают признательные показания.

Двое жителей Астрахани и Краснодарского края, пропагандировавших националистическую идеологию, занимались не только вербовкой новых адептов, но и изготовлением и испытанием самодельных взрывчатых и зажигательных устройств, типа коктейль Молотова.

Как сообщает ТАСС, спецслужбы провели обыски прошли по 13 адресам. Изъято шесть емкостей различного объема, наполненных смесью взрывчатых веществ. Обнаружено самодельное зажигательное устройство, компоненты и инструменты для изготовления взрывчатки и СВУ. Изъяты также электронные носители информации, содержащие документальное подтверждение участия задержанных в различных преступлениях.

Напомним, что ранее Следственный комитет РФ сообщили, что в Астраханской области задержаны трое подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Уголовное дело возбуждено по статье 282УК РФ - "Организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества".