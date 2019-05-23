Российскую авиабазу в Сирии обстреляли реактивными снарядами

Минобороны РФ сообщило об очередной попытке нанести ракетный удар по базе ВКС страны в сирийском Хмеймиме. Такие атаки в последние недели происходят регулярно . Результата они не приносят, но в работу приходится включаться дежурным расчетам комплексов ПВО, прикрывающих расположенный в провинции Латакия военный аэродром.

Известно, что все огневые нападения организованы словно под копирку и спровоцированы боевиками, находящимися в Идлибской зоне деэскалации, которую создавали как территорию, свободную от обстрелов. Террористы уже неоднократно использовали это обстоятельство для подготовки и нанесения ударов по Хмеймиму.

По данным Минобороны РФ, в среду около семи часов вечера боевики выпустили по российской авиабазе четыре снаряда из реактивной системы залпового огня. Дальность стрельбы была такой, что расположенные вокруг аэродрома Хмеймим комплексы ПВО сумели вовремя засечь летящие к объекту боеприпасы и оперативно их сбить. Ни одна ракета на летное поле и его окрестности не упала. Практически одновременно самолеты ВКС России обнаружили в Идлибской зоне деэскалации позиции террористов и точечным ударом уничтожили их пусковую установку.

Также сообщается, что в среду два беспилотника террористов бомбардировали электростанцию Зара, расположенную северо-западнее города Хама. "На здание было сброшено пять самодельных бомб. Электростанции нанесен незначительный ущерб, жертв и пострадавших нет. Один беспилотник боевиков сбит сирийскими войсками", - отметили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, армия президента Башара Асада при поддержке наших ВКС РФ продолжают отражать атаки террористов запрещенной в России группировки "Джабхат ан-Нусра" в южных районах Идлибской зоны деэскалации. С вечера среды боевики пытаются захватить с восточной стороны населенный пункт Кафр-Нбуда. Террористы потеряли в этих боях два танка, три реактивные установки залпового огня и более 140 человек.

Ранее боевики дважды пытались захватить позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Медан западнее Кафр-Нбуды и Эль-Хауш восточнее него. В этих атаках участвовало до 200 человек, две боевые машины пехоты и девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами. С наступлением темноты террористы отступили, потеряв более 40 человек убитыми, БМП и пару пикапов.