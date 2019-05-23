СМИ назвали дату отставки Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о своей отставке 24 мая.

Накануне она столкнулась с серьезным давлением со стороны правительства и представителей Консервативной партии на фоне разногласий по вопросу выхода государства из Евросоюза, передает издание The Times.

Ожидается, что глава британского правительства озвучит свое решение после встречи с руководителем парламентского "Комитета 1922 года" Грэмом Брэди.

Напомним, что в минувшую среду свой пост оставила глава палаты общин Андреа Лидсом в знак несогласия с предположением Терезы Мэй. Последняя обратилась к депутатам с призывом голосовать за проведение второго референдума по Brexit в обмен на одобрение сделки c ЕС.