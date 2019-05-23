Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал "тупым, как камень" бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона. Гнев хозяина Белого дома спровоцировали слова экс-руководителя американского внешнеполитического ведомства о хорошей подготовке Владимира Путина ко встрече со своим коллегой из Вашингтона. Общение первых лиц состоялось в немецком Гамбурге на саммите "двадцатки" в июле 2017 года.

"Рекс Тиллерсон "тупой, как камень", а также совершенно неподготовленный и некомпетентный для должности госсекретаря, придумал историю (кстати, его уволили), что я якобы не был готов к встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге, - написал Трамп в своем Twitter. - Не думаю, что Путин с этим согласится".

Накануне Рекс Тиллерсон выступил на закрытых слушаниях в комитете палаты представителей по иностранным делам. Бывший представитель администрации США рассказал о некоторых подробностях общения Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге. Американская сторона изначально рассчитывала на короткую встречу на полях G20, однако разговор затянулся на два часа и перерос в полноценное обсуждение различных геополитических вопросов.

Впоследствии оказалось, что глава РФ Владимир Путин лучше подготовился к переговорам со своим визави. "Был разный уровень подготовки. И это создавало неравное положение", - рассказал изданию The Washington Post на условиях анонимности один из сотрудников комитета нижней палаты американского парламента.