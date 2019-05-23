В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

"Чтобы было ясно: альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией, - заявил Пич в Брюсселе на заседании Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов стран НАТО. - И мы продолжаем призывать Россию уйти из Крыма и прекратить свою поддержку боевикам на востоке Украины".

В НАТО в свойственной им манере продолжают вводить в заблуждение мировую общественность, прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. По его словам, альянс тиражирует ложь о том, что Крым был якобы аннексирован Россией.

- Безосновательные требования представителей альянса и фантазии новых властей Украины о возвращении Крыма не имеют ничего общего с будущим российского региона, вернувшегося в состав нашего государства по воле граждан полуострова, - подчеркнул Железняк.

Парламентарий добавил, что любые инсинуации в отношении принадлежности Крыма являются провокацией и вмешательством во внутренние дела страны.

По мнению Железняка, военный блок использует антироссийскую риторику для поддержания собственного имиджа "защитника" европейской безопасности и демократии.

- Угрожая странам "агрессивной" Россией НАТО пытается укрепиться в регионе и оправдать растущие военные аппетиты, - пояснил депутат. - Подобная политика характерна для альянса и уже давно не вызывает удивления. Вранье о нашей стране стало идеологией НАТО.

На финансирование этой идеологии выделяются огромные средства, напомнил он.

Одновременно альянс не прекращает "расползание" по европейскому континенту в надежде максимально приблизиться к границам нашей страны, отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но на любые провокации и попытки западных оппонентов нарушить военный паритет будет адекватно и незамедлительно отвечать.