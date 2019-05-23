В России отметят юбилей Иэна МакКеллена двумя спецпоказами

Замечательный британский актёр сэр Иэн МакКеллен 25 мая отметит 80-летие.

Разумеется, истинные ценители искусства не могут пройти мимо такого знаменательного события. В том числе - и у нас.

К юбилею актёра театра и кино приурочены специальные показы произведений, в которых он сыграл заметную роль.

С 24 по 27 мая смотры состоятся в ряде городов России, Белоруссии и Украины. Будет продемонстрирован спектакль "Король Лир" - шекспировский венец карьеры маэстро, а также картина "Чистая правда" - премьера для наших стран. В последней МакКеллен сыграл роль Генри Ризли, III графа Саутгемптона.

Ленты будут демонстрироваться показаны английском языке с русскими субтитрами.

Список городов и расписание - на сайте организаторов смотров.

С нашей рецензией на "Короля Лира" можно ознакомиться здесь.