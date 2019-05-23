В следующем году полиции выдадут очки с функцией распознавания лиц

Очки дополненной реальности, обладающие технологией распознавания лиц FindFace Security, должны появиться в арсенале российских полицейских уже в 2020 году. Об этом в четверг в ходе конференции ЦИПР-2019 (Цифровая индустрия промышленной России) сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, в первую очередь оснащаться будут стражи правопорядка в крупных российских городах.

Чемезов напомнил, что "Ростех" уже внедрял систему распознавания лиц FindFace Security в нескольких городах во время проведения в России чемпионата мира по футболу летом 2018 года. И эта система, по его словам, помогла правоохранительным органам задержать более 180 правонарушителей.

"Но тогда были использованы стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов. Теперь же мы предлагаем новое, удобное и мобильное решение - очки дополненной реальности, которые помогут стражам правопорядка опознать находящихся в розыске лиц", - цитирует РИА Новости слова Чемезова.

Он уточнил, что внедрение умных очков в практику - вопрос ближайшего времени. "Уже в следующем году, думаю, на улицах крупных городов можно будет увидеть полицейских с необычными гаджетами", - сказал глава "Ростеха".

В настоящее время такие очки тестируются департаментом информационных технологий Москвы. Они подключаются к столичному Единому центру хранения и обработки данных, интегрированному с базой МВД. Это позволяет полицейским при патрулировании на улице или в толпе выделять разыскиваемых преступников. Детектирование, по словам Сергея Чемезова, происходит с помощью встроенной в очки камеры. Скорость же поиска совпадений в базе на несколько миллиардов фотографий, по данным разработчиков, не превышает одной секунды.

Отмечается, что технической реализацией проекта занимается партнер "Ростеха" - компания NtechLab, производящая необходимый софт. Немаловажно, что с программным обеспечением могут применяться очки различных производителей.

В феврале текущего года пресс-секретарь департамента информационных технологий правительства Москвы Сергей Макаров сообщал "Российской газете" о проводимых тестированиях применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности. Доработанный проект планируется представить в октябре 2019 года на выставке вооружения и техники силовых ведомств "Интерполитех".