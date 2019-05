Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения. Об этом в своем Twitter сообщила компания Space X.

Запуск состоялся в пятницу, 24 мая, в 5:30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. После старта первая ступень ракеты успешно села на плавучую платформу под названием "Конечно, я все еще люблю тебя" (Of Course I Still Love You). В компании отметили, что это уже третья подряд успешная посадка первой ступени.

Спутниковая сеть Starlink призвана обеспечить жителей Земли глобальным интернетом с широкополосным доступом: воспользоваться им смогут даже жители самых удаленных уголков нашей планеты. Проект разрабатывается компанией Space X с 2015 года, первые миниатюрные прототипы спутников были выведены на орбиту в феврале прошлого года. К середине 2020-х годов спутников должно быть около 12 тысяч.