ФНС запустила приложение для проверки записей из реестра ЗАГС

Мобильное приложение, которое позволяет проверять записи в Едином реестре ЗАГС, разработала и запустила Федеральная налоговая служба.

Запрос делается через сканирование QR-кода на свидетельстве, после чего он автоматически направляется в центр обработки данных налоговой службы. Приложение бесплатное и доступно, как пользователям устройств на базе операционной системы iOS, так и девайсов на базу Android.

Функционал приложения позволяет осуществлять поиск ближайшего органа ЗАГС. В перспективе пользователи смогут оплачивать через него пошлину за оказание услуг ЗАГС с помощью мобильного телефона, обещают в ФНС.

В октябре 2018 года в России заработал Единый государственный реестр ЗАГС. Сейчас в нем уже больше трех миллионов новых записей. К концу 2020 года должны быть оцифрованы акты гражданского состояния, составленные с 1926 года.