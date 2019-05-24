GAC Motor обновит конкурента Toyota Highlander и привезет его в Россию

Изображения обновленного флагмана GAC GS8 обнародованы в Китае. Снимки появились в базе местного министерства промышленности и тут же стали достоянием общественности.

Впрочем, речь идет о легком рестайлинге. В целом внешность внедорожника останется прежней. Но решетка радиатора станет чуть больше. Кроме того, может измениться головная оптика. На некоторых снимках уже нет матричной структуры из четырех светодиодных ячеек - две из них заменили на линзу традиционной формы. Однако на других фотографиях фары остались такими же. Спереди добавятся декоративные Т-образные хромированные элементы, в которые встроены узкие "противотуманки". Сзади перемен еще меньше.

Между тем ранее в китайских СМИ появлялись патентные изображения совершенно нового GS8. У него будет еще более крупная радиаторная решетка - от капота до нижней кромки. Оформление "противотуманок" снова изменится, а вот форма фар похожа на актуальную. В салоне, судя по первым "шпионским" снимкам, добавится сенсорных органов управления. А под капотом, вероятно, останется 201-сильный 2-литровый мотор в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом" Aisin с технологией Quick Shift.

Как выяснила "РГ", такая машина должна добраться до российского рынка во второй половине 2020 года. Более того, если судить по словам президента компании GAC Motor Юй Цзюя, флагман может быть адаптирован к российскому рынку.

- Помимо постоянного улучшения исходных качественных характеристик, мы будем уделять пристальное внимание уникальным потребностям российских потребителей. В частности, некоторые дизайнерские решения и технические настройки могут быть выполнены в соответствии со стандартами российского рынка, - сообщил "РГ" Юй Цзюй.

По его словам, "модифицированный GS8 доставит необычайное удовольствие от вождения и подарит новый опыт российским автолюбителям".

Впрочем, прежде чем говорить о том, как изменится флагманский внедорожник, россиянам следует присмотреться к актуальной "восьмерке". Она появится в автосалонах компании до конца года - не исключено, что уже в сентябре. До этого времени число дилеров бренда должно вырасти с прежних восьми, с которыми GAC Motor договорился о сотрудничестве еще на Петербургском автосалоне в апреле.

- GS8 станет нашей первой моделью на российском рынке, - подтвердил Юй Цзюй. - Этот большой семиместный флагманский внедорожник класса люкс, самостоятельно разработанный GAC Group, получил пятизвездочный рейтинг безопасности C-NCAP, став чемпионом по безопасности среди средних и крупных внедорожников после принятия новых стандартов испытаний. GS8 был самым продаваемым продуктом с тех пор, как он вышел на внутренний и внешний рынки, и он хорошо принят потребителями во всем мире.

Как ранее сообщала "РГ", в этом году GAC Motor намерен сертифицировать и начать продажи в нашей стране трех автомобилей. Это не только GS8, но и соплатформенный минивэн GM8 и самый "свежий" пока кроссовер бренда - GS5 нового поколения, представленный на последнем парижском автосалоне.

Что касается ранее обещанного кроссовера GS4, то он, как и новый GS8, ожидается во второй половине 2020 года.

- Он даст российским потребителям безопасный и комфортный опыт интеллектуального вождения и мультимедийности с помощью облачных сервисов, так называемых больших данных и искусственного интеллекта, - пообещал Юй Цзюй.

Как и чем конкретно удивит новый GAC GS4 - непонятно. Но работа над его созданием ведется. В китайских СМИ уже появлялись снимки машины во время тестов. Камуфляж деталей не выдал, но, как полагают коллеги, кроссовер получит стилистику GS5. То есть у него будет большая, сужающаяся книзу хромированная решетка радиатора с интегрированными в нее матричными фарами. В бампере также должны появиться крупные ниши под "противотуманки".

В салоне, кстати, "четверка" сохранит прежний дизайн и обойдется без вынесенного над передней панелью планшета, как в "пятерке". По оснащению информации пока нет. Но нынешние GS4 комплектуются турбомоторами объемом 1,3 и 1,5 литра мощностью 137 и 152 л.с. соответственно. Сочетаются они с 6-ступенчатыми "механикой" и "автоматом".

Отметим, что подобная информация, пожалуй, характеризует намерения GAC Motor обосноваться в России. Ведь еще не выведя на наш рынок машины из текущей линейки, китайцы уже предполагают, как их модельный ряд будет меняться.