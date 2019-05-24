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24.05.2019 09:40
Рубрика: В мире

Японское отделение Amazon прекратило продажу продукции компании Huawei

Текст: Денис Кабанов

Японское отделение крупнейшего интернет-рынка Amazon приостановило продажу продукции китайской компании Huawei. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Фото: Владимир Болотин
Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei

Это решение связано с введенными администрацией США ограничениями в отношении сделок с упомянутой китайской корпорацией. По данным Kyodo Amazon Japan прекращает продажу всех товаров Huawei.

На этой неделе три крупнейших японских мобильных оператора KDDI, NTT Docomo и SoftBank уже заявили, что откладывают начало продаж новых моделей смартфонов Huawei. Причиной стал запрет компании Google на использование операционной системы Android на устройствах китайской компании. Ретейлеры объясняют свое решение обеспокоенностью клиентов, которые переживают из-за невозможности обновлять программное обеспечение на своих телефонах.

Ранее власти США запретили поставлять компоненты для корпорации Huawei. Белый дом признал китайскую компанию угрозой для национальной безопасности.

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