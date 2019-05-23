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Популярный смартфон Huawei не получит новый Android

23.05.2019,  
17:29
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Компания Google убрала бывший флагманский смартфон Huawei Mate 20 Pro из программы бета-тестирования новой версии операционной Android Q.

Помимо китайского флагмана, в тестировании могли принять участие еще 20 смартфонов. Все они остались в списке, доступном на официальном сайте. Среди них - Google Pixel и Google Pixel XL первого, второго и третьего поколений, OnePlus 6 и 6T, Xiaomi Mi9 и другие.

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Напомним, что ранее в этом месяце Google приостановила сотрудничество с Huawei. В результате владельцы смартфонов китайского производителя уже с осени 2019 года не смогут обновлять Android, а новые модели будут выпускаться на рынок без сервисов Google.

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