Компаниям вновь велели нарастить поставки топлива для сдерживания цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала производителям топлива снизить экспорт, нарастить производство и продажи на внутренний рынок, сообщил начальник Управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин.

Он напомнил, что в России начинается период высокого спроса на топливо, при этом в розничном сегменте резких скачков выше инфляции служба не ожидает. "Мы будем мониторить ситуацию и в случае необоснованных завышений цен применим меры антимонопольного реагирования", - заверил Махонин (цитата по "Интерфаксу"). Обычно в таких случаях компаниям выдают предупреждение, если это недейственно - выписывают штраф.

С зимы прибыль АЗС с каждого проданного литра Аи-92 сократилась в 5 раз, но цены почти не выросли

Месяцем ранее, когда рынок еще не вошел в период высокого спроса, минэнерго, напротив, рекомендовало производителям топлива снизить поставки на внутреннем рынке в течение апреля, сообщал замглавы ведомства Павел Сорокин. На тот момент в рамках соглашения между правительством и нефтекомпаниями действовала договоренность, что поставки ежемесячно должны быть на три процента больше, чем в том же месяце 2017 года, чтобы избежать дефицита продукта и разгона цен на бирже. Рекомендация минэнерго ослабила это требование.

Большую часть зимы рынок провел в перенасыщенном состоянии. Ведомства перестраховались, так как с 1 января выросла базовая ставка НДС и ставки акцизов на топливо, начался завершающий этап большого налогового маневра в отрасли. Был высок риск, что цены на топливо уйдут в свободное плавание, поэтому до сих пор действует соглашение о сдерживании их роста между кабмином и нефтяниками.

На фоне повышенных требований по поставкам на внутренний рынок в плюсе оказались заправки: если в среднем по итогам 2018 года с каждого проданного литра АЗС получали около полурубля прибыли, то к концу февраля этого года - уже около пяти рублей. С конца апреля, когда начался сезонный подъем биржевых цен, маржинальность АЗС резко сократилась до уровня начала декабря прошлого года, следует из материалов биржи СПбМТСБ к заседанию Биржевого комитета ФАС, состоявшегося 22 мая. Чистая маржа реализации бензина на нефтебазах и АЗС к 20 мая, по подсчетам "Петромаркета", составила 80 копеек на литр для Аи-92 и 2,6 рубля на литр для Аи-95. Это минимально допустимый уровень для нормального развития бизнеса. Пока розничные цены на подъем в опте не отреагировали.