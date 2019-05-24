Мантуров: Россия не откажется от диалога с Huawei из-за санкций США

Минпромторг РФ готов к диалогу с Huawei несмотря на принятые США ограничения в отношении китайской компании. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала РБК.

"Эта компания, и в целом Китай как технологический партнер для нас понятны и достаточно прогнозируемы, чтобы выстраивать дальнейшие отношения. Мы к этому готовы, но хотим также развивать свои собственные компетенции и технологии", - сказал Мантуров.

16 мая 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в "черный список" и запретило компании закупать оборудование и программное обеспечение американских контрагентов без разрешения американского правительства. Свое решение власти США объяснили участием Huawei в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности и внешней политики.