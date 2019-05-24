МАЗ начал продажи конкурента "ГАЗели"

Минский автозавод выпустил на местный рынок сразу две новые модели в сегменте LCV - цельнометаллические фургон МАЗ-365022 и микроавтобус МАЗ-281040.

"Российская газета" уже сообщала о том, что автомобили стали поступать к официальным дилерам марки, но до сих пор оставались не раскрытыми прайсы. Теперь со стартом продаж стали известны точные цены на новинки.

По информации интернет-ресурса ABW.by, стоимость фургона начинается от 56 484 белорусских рублей (1 750 000 российских), микроавтобус предлагается от 62 196 (1 930 000). Примечательно, что на Украине за микроавтобус просят уже 33 510 евро (2 400 000 рублей). Для сравнения: в Беларуси фургон ГАЗель Next стоит от 41 385 местных рублей (1 300 000 российских рублей), микроавтобус от 53 132 (1 668 000).

В нашу страну поставки "мазовских" моделей также планируются, ведь правила Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) действуют на весь Таможенный союз. Стоит отметить, что по классу "мазовские" модели белорусского производства могут составить конкуренцию российской "ГАЗели Next" - бестселлером своего родного рынка LCV.

В базовую комплектацию грузового фургона МАЗ-365022 входят: кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, центральный замок, МР3-магнитола, плюс задняя подножка.

Стандартное исполнение пассажирского микроавтобуса МАЗ-281040 включает: кондиционер, круиз-контроль, аудиосистему, электростеклоподъемники и электрозеркала, центральный замок, задний парктроник. Автобус оснащён сдвижной дверью с автоматически выдвигающейся подножкой для удобного доступа в салон.

Напомним, новые модели МАЗ являются перелицованными версиями китайской JAC Sunray образца 2010 года. К слову, схожесть с Mercedes-Benz Sprinter предыдущего поколения случайна - у них нет ни одной общей детали.

Сборка фургонов МАЗ-365022 и микроавтобусов МАЗ-281040 по крупноузловому методу налажена на заводе "Брестмаш" (входит в состав МАЗа). Абсолютно все машинокомплекты для сборки поставляет госкорпорация JAC Motors из Китая. В перспективе планируется увеличить локализацию китайской "ГАЗели" за счёт использования отечественных комплектующих белорусских предприятий.

В текущем году МАЗ планирует выпустить 600 грузовых фургонов и пассажирских микроавтобусов, при этом уже собрано более 50 экземпляров. "Брестмаш" способен производить до 2 000 единиц в год - такова проектная мощность на МАЗы сегмента LCV. В будущем появится фургон с укороченной колесной базой и микроавтобус с 14-местной компоновкой.

Фургон относится к категории N2, объем грузового отсека - 12,2 м3. Микроавтобус относится к категории М2, пассажировместимость - 16 (14 в салоне, 2 в кабине рядом с водителем). Длина, ширина, высота машин одинаковая - 6000, 2100 и 2800 мм соответственно. Колесная база - 3570 мм. Снаряженная масса - 2620 кг, технически допустимая грузоподъемность - 1430 кг.

Под капотом фургона МАЗ-365022 и микроавтобуса МАЗ-281040 располагается безальтернативный турбодизель JAC HFC4DE1-1D ("Евро-5") объемом 2,8 литра и мощностью 149,5 л.с. (при 3200 об/мин). Мотор агрегатируется 6-ступенчатой механической коробкой JAC LC6T32. По ходовой части у МАЗа спереди независимая пружинная подвеска, а сзади зависимая рессорная. Ведущими являются задние колеса. Кузов имеет несущую конструкцию.

Наша ГАЗель Next оснащается бензиновым двигателем УМЗ Evotech 2.7, 120 л.с., дизельным Huadong (Cummins) ISF 2.8, 149 л.с., а также битопливным мотором (модификация УМЗ Evotech). Силовые агрегаты работают в связке с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Спереди независимая двухрычажная пружинная подвеска, а сзади подвеска с новым подрессорником и креплением амортизаторов к поперечине рамы. Кузов имеет рамную конструкцию.