Mercedes научит женщин любить свои автомобили

В Mercedes утверждают, что гендерные ассоциации закладываются в человеке с самого юного возраста. Вы и сами не раз слышали, как кто-то характеризовал автомобиль как исключительно женский или наоборот сугубо мужской. И в компании решили изменить эту ситуацию, подарив тысячам девочек копию очень знаковой модели Mercedes-Benz 220SE. Ну и зачем девочке игрушечная машинка?

Перед началом такой щедрой акции был проведён эксперимент, в ходе которого девочкам предложили выбрать себе игрушку. Выбор был предсказуемым: куклы, сервиз, единороги, но только не автомобили. На вопрос, почему они не выбрали машинку, дети отвечали, что с такими игрушками должны играть мальчики.

Тогда руководители эксперимента показали детям видео, опубликованное Mercedes-Benz, которое было посвящено Эви Росквист - гонщице, выступавшей за заводскую команду производителя. Она была трёхкратным чемпионом Европы, но особенно показательна история аргентинского Гран-при 1962 года, когда Росквист высмеяли за желание участвовать в гонке, открыто высказывая свои сомнения, что она доедет до финиша в принципе. Но смеётся, как оказалось, тот, кто едет на Mercedes-Benz 220SE. В итоге Эви стала первым человеком, выигравшем каждый этап гонки, установила рекорд средней скорости (126 км/ч) и обогнала предыдущего чемпиона на более чем три часа!

После просмотра истории об Эви Росквист девочкам снова предложили выбрать игрушку. Желающих заполучить автомобиль стало гораздо больше - они уже не считали автомобиль чисто мальчишечьей забавой.

"Благодаря истории этой удивительной женщины, Эви, у нас появился шанс вдохновить юных леди взглянуть на свои игры по-новому, нестандартно, предоставили им новые возможности, освободили от стереотипов и показали, что никаких ограничений не существует", - прокомментировал эксперимент Марк Эйкман, генеральный менеджер по маркетингу Mercedes-Benz USA.

Mercedes-Benz в сотрудничестве с производителем игрушек Mattel и фондом Dream Gap выпустили точные копии машины Эви - Mercedes-Benz 220SE. Продажи масштабной модели начнутся в следующем году, а вырученные деньги пойдут на создание других моделей, которые способны вдохновить женщин на великие дела.