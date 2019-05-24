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24.05.2019 13:46
Рубрика: Digital

Минкомсвязь перечислила поводы для введения управления интернетом

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Три типа угроз потенциально могут стать поводом для включения режима централизованного управления российским сегментом сети интернет. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь). Документ опубликован для общественного обсуждения.

Фото: Анатолий Медведь
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Во-первых, речь идет об угрозе целостности сети (невозможна установка соединения и (или) передача информации между пользователями). Во-вторых, об угрозе устойчивости ее работы (нарушается способность сети сохранять свою целостность). В-третьих, об угрозе безопасности. Под ней подразумевается нарушение способности оператора связи противостоять попыткам взлома оборудования.

Централизованное управление российским сегментом интернета в случае угрозы будет брать на себя Роскомнадзор. (Для этого будет создан центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования). Такие полномочия ведомству дал принятый в апреле закон о безопасной и устойчивой работе Рунета. Президент подписал его 1 мая. Основные нормы закона вступят в силу в ноябре 2019 года, еще часть - в январе 2021.

Digital Интернет Правительство Минкомсвязи
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