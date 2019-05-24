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24.05.2019 16:30
Рубрика: В мире

На Украине зарегистрировано новое дело против Порошенко

Текст: Денис Кабанов

Юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, подал в Государственное бюро расследований третье заявление с обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Зеленский отменил указы Порошенко

"Зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Макеенко, - написал Портнов в своем аккаунте в одном из мессенджеров. - Кроме того ГБР зарегистрировало уголовное дело и начало расследование "по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском" - судостроительного предприятия в Киеве, которым владел Порошенко". Данное заявление Портнов подал накануне.

Ранее ГБР Украины возбудило уголовное дело против Порошенко по подозрению в госизмене. Автором заявления являлся также Портнов. Он считает изменой решение бывшего президента отправить украинских моряков в Керченский пролив в конце прошлого года. По мнению Портнова, экс-глава Украины пытался использовать эту ситуацию как предлог для введения военного положения, ради чего готов был пожертвовать моряками.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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