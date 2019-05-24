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Обзор Xiaomi Mi9 SE - таким должен был быть флагман

24.05.2019,  
14:52
Текст:  Федор Казаков
Фото: Федор Казаков/РГ Фото: Федор Казаков/РГ
Фото: Федор Казаков/РГ

Ровно год назад вышел Xiaomi Mi 8 Lite - упрощенная версия тогдашнего флагмана компании. Этот смартфон не планировалось делать звездой рынка - он был скорее пробой пера. Но случилось так, что устройство покорило сердца пользователей, да еще и обогнало по продажам своего старшего брата. Разумеется, после такого Xiaomi просто не могла не выпустить преемника. Так на свет появился Mi9 SE - более дешевая модификация обычного Mi9, обзор которого выходил на RG Digital.

Обе модели были представлены на MWC 2019, но в продажу в России они поступили не одновременно. Сейчас у нас есть уникальная возможность познакомиться с девайсом поближе и понять: есть ли у него потенциал при живом Pocophone F1? Давайте смотреть!

Фото: Алексей Петров/РГ
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Очень и очень кратко пробежимся по характеристикам: новый процессор Qualcomm Snapdragon 712, 6 гигабайт оперативной и 64 или 128 гигабайт постоянной памяти на выбор, тройной модуль камеры, совершенно идентичный тому, что стоит в обычном Mi9 (разрешение камер составляет 48 МП, 8 МП, 13 МП с диафрагмой F/1.75, F/2.40, F/2.40), модуль NFC и батарея объемом 3070 мАч.

Ничего особо выдающегося в характеристиках нет - их вполне хватает для комфортной работы в повседневных задачах и для парочки тяжелых игр. Вот только Snapdragon 712 очень сильно режет производительность - к большому сожалению, это данность. Хотя и с этим очень легко смириться тем, кто осознанно покупает этот телефон. Ведь не всем в наше время требуется запуск всевозможных ресурсоемких приложений, верно?

На внешнем виде смартфона хочется остановиться чуть подробнее. Еще во время презентации в Барселоне многие западные журналисты отмечали, что Mi9 SE выглядит гораздо симпатичнее и строже, чем старшая версия. Если при взгляде на обычный MI9 возникало ощущение некоторой дизайнерской недоработки, то в случае с Mi9 SE оно полностью пропадет. Стеклянный плоский корпус, красивые края. Невольно мелькает мысль о том, что такой дизайн должен был быть именно у старшей модели, а не у "промежуточной". Да и ободок камеры оформлен гораздо приятнее и аккуратнее, чем у Mi9. Смартфон чем-то слегка напоминает старый Oneplus X, но при этом и сильно отличается от него.

Еще хочется выделить его компактность. Аппарат идеально ложится в руку, позволяя дотянуться кончиком пальца до абсолютно любого места на дисплее. При этом смартфон имеет не самую маленькую диагональ, а скорее даже большую - 5,97 дюйма. Тем не менее смартфон производит впечатление маленького и очень аккуратного устройства. Поначалу это не очень привычно - ведь из-за фаблетов мы поотвыкли от маленьких экранов. Но, попользовавшись им несколько часов, начинаешь невольно вспоминать о временах iPhone 5S и пускать слезу.

Сканер отпечатка пальца здесь стоит такой же, как и у обычного Mi9, так что особых проблем с ним у вас быть не должно. Медленным его назвать никак нельзя, хотя по скорости работы он проигрывает Galaxy S10(+) и Oneplus 7Pro.

Фото: Алексей Петров/РГ
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Камера Mi9 SE не получила никаких улучшений или даунгрейда - здесь стоят все те же три модуля, которые снимают на вполне приемлемом уровне. Благодаря доработке прошивки камера стала снимать гораздо лучше при ярком дневном освещении, но в сложных условиях она до сих пор работает средне. Но этого более чем достаточно для неплохих фотографий из поездок.

Немножечко о грустном - об автономности. В 2019 году иметь батарею объемом 3070 мАч - это несколько странно. Ситуация становится уж совсем плачевной, если учесть "прожорливость" программной оболочки.

При активном использовании вы будете подзаряжать свой смартфон минимум два раза в день, а самым активным владельцам придется озаботиться покупкой мощной внешней батареи. При умеренном использовании смартфон проживет у вас световой день, так что если вы планировали нагружать свой смартфон по максимуму, то позаботьтесь о "питании" для него заранее. Благо у смартфона имеется поддержка быстрой зарядки.

Многие почему-то считают, что у Mi9 SE есть конкурент в лице Pocophone F1, который, хоть и обладает почти флагманским чипсетом, при этом не имеет модуля NFC и оснащается камерой более слабого уровня. Наличие конкуренции между моделями я считаю очень спорным.

На мой взгляд, у этих двух устройств совершенно разные задачи. Pocophone F1 - это некий гаджет для студента или школьника, который может прожить без бесконтактной оплаты, но которому нужна максимальная производительность по самой низкой из возможных цен.

Mi9 SE - более премиальное устройство, которое может предложить компромисс в одном месте, но при этом с лихвой это компенсировать в другом. И именно поэтому рассматривать оба этих устройства в качестве конкурентов - даже при почти одинаковой цене - не имеет совершенно никакого смысла.

Подведем итоги. Странный ли это смартфон? Отчасти - да. Но это не умаляет его достоинств и не делает плохим вариантом для покупки. Стильный ли он? Еще какой. Производительный? Смотря какие задачи вы планируете на нем решать.

Официальные цены на Mi9 SE в России стартуют от 24,990 рублей и заканчиваются на отметке в 27,990 рублей. За эти деньги вы с легкостью сможете найти конкурирующий девайс, но будет ли он настолько же сбалансированным по характеристикам и красивым? Это большой вопрос. Но если вы ищете компактный и хороший смартфон, но по каким-то причинам вы не можете позволить себе Galaxy S10e - берите Mi9 SE.

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